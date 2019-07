SIMONA HALEP - ELINA SVITOLINA IN SEMIFINALE LA WIMBLEDON | Halep se lupta cu cea care i-a furat doua finale consecutive la Roma! Ucraineanca conduce la intalniri directe

Simona Halep va lupta cu Elina Svitolina pentru un loc in finala la Wimbledon!

Simona Halep si Elina Svitolina s-au intalnit de 7 ori in cariera in circuitul WTA, iar ucraineanca conduce cu 4-3. Este prima data cand cele doua se vor intalni pe iarba.

Cea mai recenta victorie ii apartine Simonei Halep si a fost inregistrata chiar in acest an, la Doha. Romanca s-a impus in trei seturi, in semifinalele competitiei, scor 6-3 3-6 6-4.

Cea mai recenta victorie a Elinei Svitolina in fata Simonei Halep a fost inregistrata in finala de la Roma din 2018. Ucraineanca in varsta de 24 de ani s-a impus cu scorul de 6-0 6-4. A fost a doua finala consecutiva la Roma pe care Svitolina i-a luat-o lui Halep. In 2017, ucraineanca s-a impus cu 4-6 7-5 6-1.

Halep a fost favorita 7 la castigarea Wimbledonului in acest an, in timp ce Svitolina a fost favorita 8. Halep are 18 titluri pana acum in cariera, iar Svitolina 13.

Svitolina a castigat pana acum 14,248,573 de dolari din tenis, in timp ce Halep si-a asigurat in conturi 30,187,343 de dolari.

Elina Svitolina a trecut in sferturi de Karolina Muchova, scor 7-5 6-4.

Simona Halep: "Ma simt bine, proaspata, sanatoasa!"

Simona Halep a marturisit dupa meciul castigat cu 7-6 6-3 in fata lui Shuai Zhang ca nu se va uita la meciul dintre Svitolina si Muchova si se simte increzatoare in fortele proprii.

"In primul set am luptat foarte mult, chiar daca am fost condusa cu 4-1. Stiam ca va lovi foarte tare fiecare minge, cu toata foarta. Am mai jucat cu ea si a fost greu. Astazi m-am gandit ca trebuie sa fiu si eu puternica si sa joc cat pot de bine.

Am energie, ma simt destul de bine, proaspata, sanatoasa, increzatoare cand intru pe teren. Joc poate cel mai bun sezon al meu pe iarba de pana acum.

Nu ma uit la meciul adversarelor, o sa ma pregatesc sa fiu gata pentru semifinala, sa am timp de recuperare si sa ma bucur de urmatorul meci", a spus Halep dupa calificarea in semifinale.