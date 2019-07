Darren Cahill a parat-o pe Halep! Romanca s-a dus direct la antrenament dupa meciul cu Gauff: ce a nemultumit-o pe Simona: "Nu a vrut sa mai repete greselile"

Simona Halep e in semifinale la Wimbledon.

Darren Cahill, expert la ESPN, le-a dezvaluit colegilor ce a exersat Simona Halep inaintea meciului cu Shuai Zhang.

Cahill, fost antrenor al lui Halep, a fost alaturi de Simona la antrenamente la Wimbledon si i-a dat sfaturi romancei.

Tehnicianul australian a dezvaluit pentru ESPN ca Simona Halep s-a intors pe teren la antrenament imediat dupa meciul cu Cori Gauff, pentru ca nu i-a placut modul in care a servit in meciul cu tanara americanca.

"Darren ne-a spus ca Simona a hotarat sa exerseze din greu serviciul pentru a nu se mai repeta momentele din meciul cu Gauff", au spus cei de la ESPN.

Procentajul ei pe primul serviciu in meciul cu Shuai Zhang a fost de 76% si si-a pierdut o singura data serviciul in meci. Acelasi procentaj l-a avut, insa, si in meciul cu Gauff.

Simona Halep o va intalni in semifinala pe Elina Svitolina din Ucraina, locul 8 WTA.

Simona Halep - Elina Svitolina, 3-4 la intalniri directe

Simona Halep si Elina Svitolina s-au intalnit de 7 ori in cariera in circuitul WTA, iar ucraineanca conduce cu 4-3. Este prima data cand cele doua se vor intalni pe iarba.

Cea mai recenta victorie ii apartine Simonei Halep si a fost inregistrata chiar in acest an, la Doha. Romanca s-a impus in trei seturi, in semifinalele competitiei, scor 6-3 3-6 6-4.

Cea mai recenta victorie a Elinei Svitolina in fata Simonei Halep a fost inregistrata in finala de la Roma din 2018. Ucraineanca in varsta de 24 de ani s-a impus cu scorul de 6-0 6-4. A fost a doua finala consecutiva la Roma pe care Svitolina i-a luat-o lui Halep. In 2017, ucraineanca s-a impus cu 4-6 7-5 6-1.