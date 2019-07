HALEP - SVITOLINA SEMIFINALE WIMBLEDON | Halep a vorbit despre meciul cu Svitolina! "La asta ma gandesc cand spun numele ei!" Intalnirea dintre cele doua care i-a ramas in minte Simonei

Simona Halep o va intalni pentru a 8-a oara in circuitul WTA pe Elina Svitolina.

Simona Halep a trecut de Shuai Zhang din China cu 7-6 6-1 si o va intalni in semifinalele turneului de la Wimbledon pe Elina Svitolina, din Ucraina.

Cele doua s-au mai intalnit de 7 ori in circuitul WTA, iar Svitolina conduce cu 4-3. Cea mai recenta intalnire a fost castigata de Simona Halep, insa, in acest an, la Doha, scor 6-3 3-6 6-4.

Simona Halep a vorbit despre meciul cu Svitolina la conferinta de presa de dupa accederea in penultimul act.

"Tot timpul a fost dificil impotriva Svitolinei, am avut meciuri lungi si ma astept din nou la asa ceva. Nu conteaza de cate ori am jucat, care e scorul, va trebui sa dau totul pentru a obtine victoria pentru ca suntem in semifinale. Cand ma gandesc la ea, ma gandesc la meciul de la Roland Garros, nu la finalele de la Roma", a spus Simona la conferinta de presa.

Simona Halep: "Am inceput sa ma simt mai confortabil"

"Sunt o alta persoana acum fata de precedenta semifinala, totul s-a schimbat, am mai multa experienta, sunt mai increzatoare. Iubesc iarba si e prima data cand va spun asta. Cred ca este o mare provocare pentru mine meciul urmator, dar o voi lua meci cu meci, sunt relaxata, fericita si motivata sa castig", a spus Simona la conferinta.

Jurnalistii au intrebat-o pe Simona Halep ce s-a schimbat si ce a facut-o sa ii placa meciurile pe iarba. Romanca a fost sincera si a marturisit ca abia acum simte cu adevarat aceasta suprafata.

"Am inceput sa ma simt mai confortabil, nu am alunecat deloc si sper ca va fi la fel. E un pic periculos deoarece picioarele nu sunt la fel de stabile ca pe alte suprafete. Acum incep sa simt suprafata. Am facut suprafata sa lucreze pentru mine, incerc sa ma adaptez la acest teren si ma simt mult mai increzatoare", a mai spus Simona.