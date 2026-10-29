La finalul meciului, antrenorul Laurențiu Reghecampf nu și-a menajat jucătorii pentru prestația modestă. Bistrița este o echipă aflată pe locul 11 în Liga 2.

Discursul lui Reghecampf după Bistrița - FCSB 1-0

Laurențiu Reghecampf spune că a avut încredere în jucătorii pe care i-a folosit la Bistrița, dar aceștia l-au dezamăgit:

"E un rezultat rușinos, nici nu are rost să discutăm. Am zis să dăm șanse jucătorilor care nu prea au jucat, având în vedere că era o echipă net inferioară nouă. Nu ne-a ieșit planul. Nu îmi place să discut de arbitraje, mai mult vreau să mă concentrez pe ce a făcut echipa.

Tot ce s-a întâmplat pe teren a fost sub, sub nivelul nostru. Eu am încredere în jucători, trebuie să ne revenim pentru meciul cu Universitatea Cluj. Mai avem un meci în Cupă, vedem ce se va întâmpla.

Nu ar trebui să conteze atmosfera. Eu am avut mare încredere în jucătorii pe care i-am introdus. Am fost poate puțin hazardat pentru că am schimbat mulți jucători, dar fiind zi de zi cu ei am avut încredere. În seara asta nu s-au ridicat la nivelul așteptat.

Și un egal era ok pentru noi. Din păcate, nu a fost să fie. La meciul de campionat vor fi schimbări, jocul de azi a fost unul slab", a spus Laurențiu Reghecampf, după înfrângerea de la Bistrița.

Unicul gol al meciului a fost înscris de fostul rapidist Antonio Bradu, în minutul 23. Acesta a profitat din plin de gafa uriașă comisă de fundașul Dylan Batubinsika.

Primul eșec pentru Reghecampf după revenirea la FCSB

Înfrângerea de la Bistrița reprezintă un duș rece pentru antrenorul Laurențiu Reghecampf. Până la acest duel din Cupă, antrenorul avea o serie de invidiat la FCSB: 1-0 vs Oțelul Galați, 2-1 vs FC Voluntari și 4-1 vs Rapid.

Cinci echipe din această grupă vor lupta pentru calificare în ultima etapă. FCSB, Csikszereda Miercurea Ciuc, Gloria Bistrița și FC Argeș au câte trei puncte. FC Bihor e lider cu patru puncte. Doar primele două clasate din grupă vor merge în fazele eliminatorii din Cupa României.

FCSB va primi vizita celor de la Csikszereda, FC Bihor va înfrunta FC Argeș, iar Gloria Bistrița va juca în deplasare cu Corona Brașov. Corona e codașa grupei, având un singur punct după primele două etape. În caz de egalitate, departajarea se face în primul rând pe baza meciurilor directe.