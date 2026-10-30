Cele două echipe s-au întâlnit în Grupa C din Cupa României, grupă din care mai fac parte FC Bihor, Csikszereda, FC Argeș și Corona Brașov. La capătul celor 90 de minute, tabela de marcaj a indicat 1-0 pentru Gloria Bistrița.

Unicul gol al meciului a fost înscris în minutul 23, după ce Antonio Bradu a fructificat o eroare impardonabilă în apărarea lui FCSB

Gigi Becali schimbă foaia la FCSB după eșecul din Cupa României și face anunțul: ”Clar schimbați! Cu ei în teren e altceva”

Patronul lui FCSB, Gigi Becali, a anunțat că echipa va arăta complet diferit în meciul cu ”U” Cluj și a confirmat că vor exista numeroase schimbări în formula de start, în special în compartimentul defensiv.

Becali este convins că revenirea titularilor va aduce mai multă siguranță în apărare și un control mai bun al jocului la mijlocul terenului.

”Va fi altă echipă cu ”U” Cluj, că în primul rând vor fi alți fundași, nu poți să îi compari pe ăștia de acum cu Dawa și Duarte. Și o să mai fie Pădurariu și Crețu, deci patru clar schimbați.

La mijloc o să fie Risto Radunovic cu Muhar, sunt altceva, țin bine mijlocul terenului, dirijează jocul”, a spus Becali la Prima Sport.

Echipele de start:

Gloria Bistrița: Greab - Gheorghe, Lică, Asibey, Pîrvulescu - Cavar, Bradu - Arnaud, Zanc, Mogoş - Lupu

Rezerve: Blaga, Grigore, Osikmashvili, Năsăudean, Suciu, Blaga, Bara, Şofroni, Rîpeanu, Iurasciu

Antrenor: Sebastian Moga

FCSB (echipa de start): M. Popa - Labonne, Batubinsika, M. Popescu, L. Stancu - O. Arad, Gnahore - D. Popa, J. Paulo, Politic - Miculescu

Rezerve: Târnovanu, Crețu, Duarte, Dawa, Korenica, Boutoutaou, Cisotti, Radunovic, Al. Stoian

Antrenor: Laurențiu Reghecampf