Virginia Ruzici povesteste cum facea rost de bani de buzunar in anii '60 in strainatate: "Ne ofeream sa arbitram un meci intreg pentru un euro!"

Virginia Ruzici si-a amintit amuzandu-se de munca suplimentara pe care o facea in tinerete pentru a castiga bani de buzunar.

Virginia Ruzici este prima jucatoare din Romania care a castigat turneul de la Roland Garros, in 1978, dar cariera ei, desfasurata in perioada comunista intre anii 1975-1987 nu a fost lipsita de greutati financiare.

Amintindu-si relaxata si cu nostalgie despre tineretea petrecuta in circuitul mondial, Virginia Ruzici a rememorat cum au fost primele turnee jucate in strainatate si faptul ca la sfarsitul anilor '60 se oferea sa arbitreze meciuri in timpul liber pentru a castiga literalmente unu sau doi euro in plus.

"Cand am inceput sa mergem in Franta pentru primele turnee in strainatate, aveam niste camasi tipic romanesti (n.r. ii) si le duceam cu noi incercand sa le vindem pentru a face niste banuti. Un alt lucru pe care il faceam pentru niste bani in plus, arbitram; ne ofeream arbitre pentru o intreaga partida contra costul a cinci franci elvetieni. Dupa ce ne terminam meciurile, antrenamentele, aveam posibilitatea sa arbitram pentru a castiga 10 franci, adica 2 euro. Aveam 18-19 ani cand s-au intamplat toate astea si am inceput sa joc in strainatate," s-a confesat Virginia Ruzici in dialogul pe care l-a avut cu experimentatul jurnalist italian, Ubaldo Scanagatta pentru UbiTennis.

La 65 de ani, Virginia Ruzici este managerul Simonei Halep, jucatoare pe care spera sa o impinga in aceasta toamna inspre al treilea titlu de Grand Slam, odata cu inceperea turneului de la Roland Garros.

In diretta con Virginia Ruzici, ex campionessa al Roland Garros 1978, finalista nel 1980 e tre volte finalista a Roma. Oggi è manager di Simona Halep, che probabilmente giocherà a Palermo... ma non lo US Open Posted by Ubitennis on Thursday, July 9, 2020