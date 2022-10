Fosta mare jucătoare a României, Viriginia Ruzici, e stabilită de mulți ani la Paris. Campioana de la Roland Garros a fost prima persoană care a identificat potențialul pe care îl avea, la juniorat, Simona Halep, pe care a luat-o sub aripa sa ocrotitoare.

Timp de 14 ani i-a fost manager și i-a transmis toată știința sa despre tenis și a încercat să o ajute în relațiile cu specialiștii din sportul alb și cu tenis.

Virginia Ruzici, reacție de suflet pentru Simona Halep

Componentă a unei mari echipe a României de Fed Cup alături de Mariana Simionescu și Florența Mihai, Ruzici e o voce importantă în tenisul mondial.

Aflată într-o situație complicată, Simona Halep primește acum susținerea Virginiei Ruzici.

'O cunosc pe Simona de multă vreme și am lucrat cu ea timp de 14 ani. În tot acest timp, nu numai că a fost o sportivă și o campioană incredibilă, ci și un model de urmat. Simona este o persoană de o sportivitate impecabilă, integritate și onestitate.

Sunt profund întristată de aceste informații și sunt 100% convinsă că Simona nu ar fi făcut niciodată nimic pentru a obține un avantaj nedrept.

O susțin pe deplin pe Simona în lupta ei pentru adevăr și îi sunt alături", a scris Ruzici, pe o rețea de socializare.

Anunțul Simonei Halep

''Astăzi începe cel mai dificil meci din viaţa mea: o luptă pentru adevăr. Am fost notificată că am fost testată pozitiv pentru o substanţă numită Roxadustat, într-o cantitate extrem de mică, lucru care a venit ca cel mai mare şoc al vieţii mele'', a scris Halep, fost lider mondial, în reţeaua de socializare amintită.

''În toată cariera mea, ideea de a trişa nu mi-a trecut nici măcar o dată prin minte şi este total împotriva valorilor cu care am fost educată. În faţa unei situaţii aşa de nedrepte, mă simt confuză şi trădată. Voi lupta până la sfârşit pentru a dovedi că nu am luat conştient substanţa interzisă şi am încredere că mai devreme sau mai târziu adevărul va ieşi la iveală'', a mai spus Halep.

VIDEO - Firicel Tomai, la Ora Exactă în Sport

Simona Halep, câştigătoarea a două titluri de Mare Şlem, la Roland Garros (2018) şi Wimbledon (2019), a subliniat că în acest caz nu este vorba de titluri şi bani, ci de onoarea sa: ''Nu este vorba de titluri sau bani. Este despre onoare şi despre iubirea pe care am dobândit-o pentru jocul de tenis în ultimii 25 de ani''.

''Simona Halep, o jucătoare română de tenis de 31 de ani, a fost suspendată provizoriu conform articolului 7.12.1 din Programul Antidoping din Tenis (TADP)'', a anunţat, vineri, Agenţia Pentru Integritatea Tenisului (ITIA), citată de Reuters.