VIDEO: Cum se antreneaza Rafael Nadal pe banda de alergare i-a lascat masca pe specialisti | Clinci de zile mari intre Thiem si Nadal la antrenamente inainte de meciul direct! 

Rafael Nadal si Dominic Thiem se vor duela marti pentru a stabili castigatorul grupei Londra 2020.

Rafael Nadal si Dominic Thiem au debutat cu succes in editia 2020 a Turneului Campionilor, trecand in doua, respectiv trei seturi de Andrey Rublev si Stefanos Tsitsipas. In a doua etapa a Grupei Londra 2020, castigatorii ultimelor doua turnee de mare slem din acest an se vor duela in meci direct, incepand cu ora 16:00, fus orar romanesc.

In prima zi de concurs, Rafael Nadal a fost omul care i-a surprins pe fanii tenisului nu doar prin jocul sau, ci si prin modul in care se antreneaza, pe internet aparand un videoclip in care ibericul se antreneaza pe banda de alergat. Imaginile de mai jos spun totul de la sine.

In bula din Londra, Nadal si Thiem s-au intalnit pe terenul de antrenament, unde Rafael rezervase terenul pentru o sesiune de pregatire imediat dupa cea a austriacului; insa din cauza unor intarzieri, Thiem a depasit perioada rezervarii, facandu-l pe Nadal sa intre, insotit de echipa, pe teren. Intrarea spaniolului a produs un moment amuzant, in care Thiem i-a spus lui Nadal: "Uita-te in alta parte!", o gluma prin care Dominic se pretindea intimidat si nu voia ca Rafael sa afle un potential plan de joc al campionului de la US Open. Dupa ce si-a inceput, intr-un final, antrenamentul, Rafa Nadal a produs o executie incredibila de voleu cu efect, aratand ca este pe buna dreptate asa-numitul stapan al top spin-ului din ATP.

Best part was Domi telling Rafa to look away ???? pic.twitter.com/nfcrocjEg5 — Helene ~ ???? (@DomiBucky) November 16, 2020

"Sunt un pic ciudat in tot ceea ce fac. Cand am inceput sa joc gold, la 17-18 ani, imi foloseam mana dreapta in mod natural pentru lovituri. De asemenea, intotdeauna am mancat sau am jucat baschet cu mana dreapta.

Asta in timp ce, la tenis sau la fotbal, mereu joc cu mana sau cu piciorul stang. Tin minte ca, atunci cand eram copil, am jucat cu backhand-ul si de pe o parte si de pe cealalta si trebuia sa schimb prizele de fiecare data. Am incercat foarte rar sa joc cu mana dreapa, dar nu cred ca am reusit", a afirmat Nadal, potrivit Digi.