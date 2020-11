Simona Halep a dezvaluit cand vrea sa aiba primul copil: "Orice fac, am un plan. Vreau sa am un copil. Cred ca o sa depaseasca orice senzatie pe care am avut-o eu in tenis."

Simona Halep stie ce isi doreste pentru a atinge cel mai inalt nivel de fericire.

Simona Halep a dezvaluit in discutia pe care a avut-o cu Andi Moisescu ca momentul in care a devenit numar 1 WTA i-a oferit "cea mai tare senzatie" de cand joaca tenis profesionist. Se intampla in data de 7 octombrie 2017, cand actualul numar 2 WTA o invingea pe Jelena Ostapenko in semifinala turneului de la Beijing si urca pentru prima oara pe prima pozitie a ierarhiei mondiale.

In prezent, Simona Halep crede ca doar un copil i-ar mai putea aduce o bucurie care sa o intreaca pe cea resimtita in China, in urma cu trei ani. De atunci si pana acum, romanca a strans 64 de saptamani petrecute ca numar 1 mondial.

"Viata unui sportiv e rutina. Chiar daca esti acasa, tot faci ce e bine pentru tenis, inclusiv in timpul vacantelor. Mi se intampla tot timpul cand am, de exemplu, zece zile de vacanta, sa ma gandesc ca trebuie sa alerg, trebuie sa ma duc la gym, ca, daca nu alerg trei zile la rand, cand o sa reincep o sa fiu out total din conditia mea fizica. Efectiv, orice zi din viata ta, daca vrei sa fii la nivel inalt, este dedicata sportului pe care il practici si cred ca asta m-a si adus in punctul cel mai inalt," a spus Simona Halep in emisiunea "500 de apropo-uri."

"Cele mai fericite zile din viata mea in tenis au fost cand am castigat Roland Garros la junioare, atunci am devenit si numar 1 si a fost ultimul turneu pe care l-am jucat la junioare, deci am incheiat junioratul in top. Dupa, vin finalele de Grand Slam pe care le-am castigat si, bineinteles, semifinala de la Beijing in care am batut-o pe Ostapenko si am devenit numar 1 WTA. Cred ca numarul 1 a fost, poate, cea mai tare senzatie pe care am trait-o, pentru ca aveam trandafirii aceia in brate si parca nu mai voiam se le dau drumul. Erau ai mei si voiam sa stea acolo. A fost cel mai puternic moment," a povestit campioana en-titre de la Wimbledon.

Intrebata care ar fi lucrul care i-ar putea replica bucuria adusa de momentul in care a devenit lider mondial, Simona Halep a replicat fara mari ezitari: "Sa am un copil. Cred ca o sa depaseasca orice senzatie pe care am avut-o eu in tenis. Am spus-o mereu: viata mea bate tenisul. Am trairile mele, implinirile mele, iar tenisul e ca o completare. E ceva ce mi-am dorit sa fac si mi-am dedicat toata viata acestui sport, dar ramane limitat, adica nu poate sa ia fata vietii mele," a adaugat Halep.

"Aici nu e ca-n tenis. Orice fac in viata, am un plan. Dar ajustez orice plan de-ale mele persoanei de langa mine, familiei si asa mai departe. Am invatat, oarecum, in ultimul an sa traiesc zi de zi si sa ma bucur de fiecare zi," a conchis cea mai buna tenismena din istoria Romaniei, care este intr-o relatie cu Toni Iuruc.