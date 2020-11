"Am avut febra, dureri de cap... am trait cu teama zi de zi, ca o sa se intample ceva!" | Vindecata de COVID-19, Simona Halep a inceput antrenamentele pentru sezonul 2021

Simona Halep a inceput pregatirile pentru sezonul 2021 si a povestit cum au fost zilele in care a resimtit efectele virusului Sars-CoV-2.

Data de 16 noiembrie marcheaza inceputul pregatirilor Simonei Halep pentru sezonul de tenis 2021. Impreuna cu antrenorul sau roman, Artemon Apostu-Efremov, numarul 2 WTA s-a antrenat pe terenul hard indoor de la Stejarii Country Club. La finalul sesiunii de antrenament, Simona Halep si-a facut timp sa isi detalieze experienta prin care a trecut in perioada in care a fost bolnava de COVID-19.

”E prima zi in care ma antrenez 100%. Am avut o perioada de 10 zile dupa COVID in care m-am recuperat. Am avut grija pentru ca am avut emotii, nu stiam la ce sa ma astept. Nu am probleme de respiratie si sunt, in sfarsit, pregatita sa incep pregatirile pentru noul an," a declarat Simona Halep intr-un interviu acordat jurnalistului Gabriel Morariu.

Simona Halep povesteste cum a fost experienta COVID-19: "Am avut febra, am avut dureri de cap, dureri musculare, dar nu pentru o perioada lunga de timp."



"Am avut febra, am avut dureri de cap, am avut dureri musculare, dar nu pentru o perioada lunga de timp. Am trait cu teama, zi de zi, ca o sa se intample ceva, dar bine ca a fost ok si am trecut peste destul de usor. Nu sunt de acord deloc cu ceea ce aud, pentru ca eu am crezut in aceasta boala de la inceput. Nu am avut vreun moment in care sa spun ca nu exista. Cine nu crede, greseste din punctul meu de vedere”, a mai afirmat Simona Halep in cadrul aceluiasi interviu.

Actualmente, inceputul sezonului 2021 este incert, in conditiile in care directorii turneelor din Australia sunt inca in discutii cu Guvernul Australian pentru a decide ultimele detalii referitoare la instalarea bulelor de protectie si la carantinarea jucatorilor odata ce aterizeaza la Antipozi. Australian Open 2021 este programat pentru perioada 18-31 ianuarie, in acest an Simona Halep ajungand pana in semifinalele turneului de mare slem de la Melbourne.

Today Simona Halep started her preseason training to get ready for the 2021 season. Source: Gabriel Morariu pic.twitter.com/yKv5bIGgvK — ????????WTA Romania???????? (@WTARomania) November 16, 2020