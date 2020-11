Replica pentru Halep dupa ce a dezvaluit cum a fost umilita la Bucuresti: "Sa isi aminteasca asta!"

Fostul presedinte al Federatiei Romane de Tenis i-a raspuns Simonei Halep.

Sportiva romanca a dezvaluit in decursul zilei de sambata ca in 2011 nu i s-a mai permis de catre Federatia Romana de Tenis sa se mai antreneze la Centrul National de Tenis, inainte de un meci pe care Romania trebuia sa il dispute in Fed Cup.

Presedintele Federatiei Romane de Tenis din acea perioada, Ruxandra Dragomir, i-a dat replica numarului doi din clasamentul WTA. Aceasta a tinut sa ii reaminteasca sportivei ca ea este cea care a promovat-o in echipa de Fed Cup a Romaniei in detrimentul unor sportive mult mai experimentate la acea vreme.

"Chiar nu stiu ce s-a intamplat atunci, chiar nu imi amintesc. Imi pare rau daca Simona a declarat lucrul acesta. Eu ma indoiesc ca nu a primit nimic de la Federatie, dar nu conteaza! Intotdeauna iti reamintesti lucrurile mai putin bune. Sa isi reaminteasca mai bine episodul Budapesta, cand ea avea 16 sau 17 ani si eu am nominalizat-o in echipa nationala.

Ar fi mai bine daca si-ar aminti ca, atunci cand eu eram capitan la Fed Cup, am fost primul capitan care a nominalizat-o in echipa nationala, pe cand ea avea 17 ani, dupa ce a facut semifinala la juniori, la Australian Open! Nu stiu daca a declarat cu rea intentie ceea ce a declarat, dar ii reamintesc lucrul acesta. Puneti dumneavoastra in balanta si cantariti ce s-a intamplat. Eu am nominalizat-o in echipa in detrimentul unor jucatoare care erau mult mai bine clasate", a spus Ruxandra Dragomir pentru ProSport.