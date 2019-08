Veste uriasa pentru Cori Gauff, pustoaica de 15 care s-a batut cu Halep la Wimbledon: a fost acceptata la US Open

Noua senzatie din circuitul WTA, Cori Gauff, in varsta de 15 ani, a primit wild-card pe tabloul oficial al Openului American 2019. Turneul va debuta luni, 26 august.

Cori Gauff, poreclita Coco, va participa la US Open (26 august – 8 septembrie) ca urmare a performantei extraordinare bifate la Wimbledon, unde a ajuns pana in optimile de finala. Acolo, americanca a surprins intreaga planeta, eliminand-o in turul 1 pe Venus Williams si reusind mai apoi sa se califice pana in optimi, unde a fost eliminata de Simona Halep.



Cori Gauff, finalista la turneul de junioare de la US Open la varsta de 13 ani

Coco Gauff a fost cea mai tanara finalista a turneului de junioare de la US Open, editia 2017. Americanca a ajuns in finala la varsta de numai 13 ani, o performanta notabila, tinand cont ca la grand slam-urile de junioare pot participa jucatoare pana la varsta de 18 ani.

Alaturi de Coco Gauff, Samantha Stosur din Australia si Jack Sock din SUA sunt doi dintre jucatorii cu renume care au obtinut wild-card-uri pe tabloul US Open 2019.