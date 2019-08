SIMONA HALEP CINCINNATI | Halep si-a aflat adversara din optimi! Simona o conduce la intalniri directe. La ce ora incepe partida

Simona Halep a invins-o miercuri pe Ekaterina Alexandrova din Rusia in trei seturi, scor 3-6 7-5 6-4 si s-a calificat in optimi la Cincinnati.

In turul urmator, Simona Halep va da piept cu Madison Keys, americanca clasata pe locul 18 in clasamentul WTA. Keys a invins-o pe Daria Kasatkina in turul al doilea, scor 6-4 6-1.

Meciul Halep - Keys este programat vineri dimineata, in jurul orei 2:00 (ora Romaniei).

Simona Halep vs. Madison Keys H2H

Simona Halep si Madison Keys s-au mai intalnit de sase ori pana acum, iar scorul intalnirilor directe este favorabil romancei. 5-1 o conduce Simona pe Madison.

Cele doua s-au intalnit ultima data in 2016, la Turneul Campioanelor, unde Halep a castigat in doua seturi.

Rezultatele din ultima perioada ale lui Madison Keys nu ii dau emotii Simonei Halep. Americanca, desi ocupa locul 18 WTA, a avut prestatii modeste la Wimbledon (turul 2), la Washington (turul 1) si la Rogers Cup (turul 1).