SIMONA HALEP H2H MADISON KEYS: Romanca are scor ZDROBITOR la intalnirile directe! Primele surprize la Cincinnati: Sharapova si Serena Williams, OUT

Simona Halep a ajuns in faza optimilor de finala la Cincinnati, dupa ce a invins-o pe rusoaica Ekaterina Alexandrova, scor 3-6, 7-5, 6-4, la capatul unui meci care s-a intins pe durata a doua ore si patru minute de joc.

In optimi la Cincinnati, Simona Halep o va infrunta pe americanca Madison Keys, in fata careia dispune de un palmares pozitiv. Scorul intalnirilor directe este de 5-1 pentru Simona Halep. In cazul in care o va invinge din nou pe Keys, Simona va bifa cea de-a sasea victorie consecutiva impotriva sportivei din Illinois.

Ultimul duel dintre Simona Halep si Madison Keys a avut loc in 2016, la Turneul Campioanelor, cand romanca si-a adjudecat victoria intr-o maniera clara, scor 6-2, 6-4.

Sharapova si Serena Williams, afara din turneu



Turneul WTA de la Cincinnati a ramas fara doua nume importante pe tablou. Maria Sharapova, situata din punctul de vedere al formei departe de jucatoarea de altadata, a pierdut fara echivoc meciul cu australianca Ashleigh Barty (nr. 2 WTA), scor 4-6 1-6.



In ceea ce o priveste pe Serena Williams, finalista de la Wimbledon si-a retras intentia de a participa la Cincinnati, acuzand dureri grave la spate. Decizia vine la o saptamana dupa ce Serena s-a retras din finala de la Toronto, pierduta in favoarea Biancai Andreescu.



Meciul dintre Simona Halep si Madison Keys va avea loc vineri dimineata, cu incepere de la ora 02:00. Invingatoarea se va duela in sferturi fie cu Donna Vekic, fie cu Venus Williams.