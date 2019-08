SIMONA HALEP - MADISON KEYS | Marea temere a Simonei Halep la Cincinnati! "Vechea Simo ar fi renuntat" Dezvaluirea facuta dupa calificarea in optimi

Simona Halep - Madison Keys e meciul din optimi la Cincinnati.

Simona Halep s-a calificat in optimi la Cincinnati dupa un meci greu cu Ekaterina Alexandrova, incheiat in 3 seturi, scor 3-6, 7-5, 6-4.

Simona Halep a laudat-o pe Alexandrova si a marturisit ca i-a fost greu sa returneze.

"A fost un meci foarte greu. A jucat foarte bine. Lovea mingea foarte puternic. Mi-a fost greu sa returnez mingile, dar am luptat. Nu m-am dat batuta, am vrut doar sa alerg dupa toate mingile, ceea ce am si reusit.

Mental, a fost dificil la inceputul meciului, din cauza accidentarii de saptamana trecuta. Nu am simtit durere, si ma bucur de acest lucru. Dar a fost dificil sa prind ritmul jocului, sa fiu agresiva pe teren. La inceput, ea (n.r. Ekaterina Alexandrova) a fost prea puternica pentru mine, dar in setul al doilea am reusit sa fiu mai agresiva si sa schimb tactica. Va multumesc ca imi sunteti alaturi si sper sa ne vedem pana la sfarsit", a spus Simona Halep pe teren imediat dupa meci.

"Vechea Simona Halep" ar fi renuntat!

Dupa meci, Simona Halep a acordat un interviu pentru Tennis Channel, in care a declarat ca a fost emotionata inaintea meciului, din cauza accidentarii "destul de dure" suferite la tendonul lui Ahile saptamana trecuta la Toronto.

In cadrul aceluiasi interviu, Simona Halep a admis ca exista o discrepanta intre "vechea Simo" si "noua Simo". Numarul 4 WTA a declarat ca "vechea Simo" ar fi renuntat aseara, dar "noua Simo" este mai puternica din punct de vedere psihologic si, totodata, capabila sa lupte pana la final.

"Devin foarte increzatoare atunci cand vin aici la Cincinnati, insa totusi conditiile sunt dure, iar terenul, foarte rapid, asa ca trebuie sa fiu puternica pe picioare si stiu ca mai am de lucrat la asta", a spus Halep.

Simona Halep vs. Madison Keys va avea loc vineri, de la ora 02:00, pe Grandstand.