SIMONA HALEP, CINCINNATI | "A fost greu sa imi gasesc ritmul, dar ma bucur ca nu am avut dureri!" Prima reactie a Simonei dupa victoria cu Alexandrova

Simona Halep s-a calificat in turul 3 de la Cincinnati dupa ce a invins-o in trei seturi pe Ekaterina Alexandrova.

Simona Halep: "A fost greu sa imi gasesc ritmul, dar nu am renuntat la nicio minge"

"A fost un meci foarte greu, ea a lovit mingea foarte puternic. Dar nu am renuntat niciun moment, chiar am vrut sa ma lupt pentru fiecare minge si ma bucur ca am reusit asta.

Fizic nu sunt foarte bine, am avut acea accidentare. Nu am avut dureri si asta m-a bucurat, dar mi-a fost greu sa imi gasesc ritmul la inceput, cand ea a fost puternica.

In setul al doilea am simtit ca pot trece la conducerea meciului!

E o placere sa joc aici, va multumesc ca sunteti alaturi de mine si sper sa ramaneti pana la sfarsit", a spus Simona Halep.