Finala de la Shanghai, în familie: Verii Rinderknech şi Vacherot vor lupta pentru trofeu. Favoriţii au fost eliminaţi în semifinal

Jucătorul francez de tenis Arthur Rinderknech (54 ATP) l-a învins sâmbătă la Shanghai (China), în semifinale, pe fostul lider mondial Daniil Medvedev, obţinând la vârsta de 30 de ani prima sa calificare în finala unui turneu ATP Masters 1.000, pe care o va disputa duminică împotriva vărului său monegasc Valentin Vacheron (204 ATP), informează AFP.

Câştigător cu 4-6, 6-2, 6-4 în faţa rusului Daniil Medvedev (18 ATP), Rinderknech va integra pentru prima oară în cariera sa top 30 în următorul clasament ATP şi va întâlni pentru titlu un jucător la fel de novice în finalele de Masters 1.000, turneele cele mai importante din circuit după cele de Mare Şlem.

"Amândoi am câştigat deja prin oferirea acestei reuniuni de familie la vârf", a precizat Arthur Rinderknech.

Monegascul Valentin Vacherot, jucător provenit din calificări, s-a calificat, tot sâmbătă, în finala de la Shanghai, dotat cu premii totale de 9.196.000 de dolari, după ce s-a impus în două seturi, 6-3, 6-4, în faţa sârbului Novak Djokovic, al cincilea jucător al lumii, diminuat fizic.

