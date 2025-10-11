Cele două reprezentative se întâlnesc pe Arena Națională, în Capitală, în preliminariile Campionatului Mondial din 2026, unde România face parte din Grupa H și alături de Bosnia, Cipru și San Marino.



Gabi Balint: ”El va fi atacant cu Austria”



Înainte de meciul cu Austria, România a jucat o partidă amicală cu Moldova, prima din palmaresul oficial FIFA care s-a disputat la București. 2-1 s-a terminat confruntarea în care Louis Munteanu, atacantul lui CFR Cluj, a fost titular.



Chiar dacă Daniel Bîrligea nu a fost folosit în jocul de pregătire cu moldovenii, Gabi Balint, fost internațional român, e de părere că Mircea Lucescu îl va titulariza pe atacantul lui FCSB, campioana României, în duelul cu Austria.



”Vârf cred că va juca Bîrligea. Munteanu va fi soluție de rezervă”, au fost cuvintele lui Gabi Balint la Digi Sport.



Cotat la 5 milioane de euro de site-urile de specialitate, Daniel Bîrligea are patru convocări bifate la prima reprezentativă a României și un gol.



Cum arată clasamentul în Grupa H



1. *Austria - 15 puncte

2. Bosnia - 13 puncte

3. *România - 7 puncte

4. Cipru - 5 puncte

5. San Marino - 0 puncte



*Austria și România au un meci în minus față de restul adversarelor.

