Vrei să fii milionar? Câte locuri a urcat în clasament revelația monegască a tenisului, Valentin Vacherot, după trofeul câștigat la Shanghai
Marcu Czentye
Monegascul Valentin Vacherot și-a schimbat viața peste noapte, la Shanghai.

Viața tenismenului Valentin Vacherot nu va mai fi la fel, după turneul ATP Masters 1000 de la Shanghai.

Fără trofeu cucerit în circuitul ATP, jucătorul în vârstă de 26 de ani a deschis seria succeselor tocmai într-o competiție de o mie de puncte.

Vacherot, milionar după turneul de la Shanghai

Pornit din calificări, unde a câștigat două meciuri de trei seturi, Valentin Vacherot a pierdut alte patru seturi în competiția propriu-zisă, dar nu și în semifinala cu Novak Djokovic.

Alexander Bublik, Tallon Griekspoor, Holger Rune și vărul Arthur Rinderknech au reușit să câștige un set, dar nu mai mult, împotriva monegascului Valentin Vacherot.

Cele nouă victorii consecutive, semnate de Valentin Vacherot în interiorul a două săptămâni petrecute la Shanghai l-au făcut milionar.

$1,124,380 (€961,263) este premiul încasat de jucătorul din Monaco pentru parcursul de necrezut de la Shanghai.

A urcat 164 de locuri în clasamentul ATP. Vacherot, număr 40 mondial

În clasament, situația amețește și mai puternic; de pe locul 204 al ierarhiei mondiale, Valentin Vacherot a început această săptămână ca număr 40 ATP, o clasare care îi permite să viseze cu ochii deschiși la patru participări în turneele de mare șlem, în 2026.

Doar cele patru prezențe în întrecerile majore îi pot aduce lui Valentin Vacherot premii de sute de mii de euro.

