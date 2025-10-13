Viața tenismenului Valentin Vacherot nu va mai fi la fel, după turneul ATP Masters 1000 de la Shanghai.

Fără trofeu cucerit în circuitul ATP, jucătorul în vârstă de 26 de ani a deschis seria succeselor tocmai într-o competiție de o mie de puncte.

Vacherot, milionar după turneul de la Shanghai

Pornit din calificări, unde a câștigat două meciuri de trei seturi, Valentin Vacherot a pierdut alte patru seturi în competiția propriu-zisă, dar nu și în semifinala cu Novak Djokovic.

Alexander Bublik, Tallon Griekspoor, Holger Rune și vărul Arthur Rinderknech au reușit să câștige un set, dar nu mai mult, împotriva monegascului Valentin Vacherot.

Cele nouă victorii consecutive, semnate de Valentin Vacherot în interiorul a două săptămâni petrecute la Shanghai l-au făcut milionar.

$1,124,380 (€961,263) este premiul încasat de jucătorul din Monaco pentru parcursul de necrezut de la Shanghai.