„Diavolii Roșii” au terminat doar 0-0 acasă cu Macedonia de Nord, deși au dominat categoric partida.

Rezultatul complică serios situația echipei în Grupa J și pune o presiune uriașă pe selecționerul Rudi Garcia, care a fost criticat dur de presa locală.



Rudi Garcia, pe făraș?



Deși Belgia a avut 78% posesie, 25 de șuturi și un xG de 2,85, echipa nu a reușit să marcheze niciun gol. Cu jucători precum De Bruyne, Doku și Trossard titulari, ofensiva s-a blocat inexplicabil, iar Macedonia de Nord a plecat cu un punct nesperat, menținându-se pe primul loc al grupei.



„Cred că Rudi Garcia a pierdut două puncte. Nu a fost bun deloc azi. A început cu un fals număr 9 (Trossard), ceea ce nu a funcționat. Când trebuia să bage un atacant, a ales greșit”, a declarat fostul internațional Nordin Jbari, la RTBF.



Rudi Garcia, numit selecționer al Belgiei în ianuarie 2025, a recunoscut după meci că echipa sa a făcut „alegeri greșite” în atac, dar a susținut că planul tactic a fost bun: „Am avut 25 de șuturi, am dominat complet. Am făcut totul pentru a câștiga. A lipsit doar eficiența.”



Totuși, răbdarea fanilor pare să se fi epuizat. Belgia urmează să joace cu Țara Galilor, meci crucial pentru menținerea șanselor de calificare. Un nou eșec ar putea însemna finalul mandatului pentru Rudi Garcia, care are contract până în iulie 2026.

