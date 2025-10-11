Rapid a bifat două victorii consecutive în Superliga și vine după succesul cu 3-1 în fața Farului.

Pe giuleșteni i-a prins în formă maximă pauza pentru echipele naționale, iar în Superliga se află pe locul doi, la egalitate de puncte cu liderul FC Botoșani.



Rapid - CS Tunari 6-3! Spectacol în amicalul giuleștenilor



Rapid a câștigat meciul amical cu CS Tunari, scor 6-3 în urma golurilor marcate de Bolgado 2’, 61’, Jambor 33’, Baroan 44’ 58’ și Koljic 79’, pentru „alb-vișinii”, de partea cealaltă marcând R. Stanciu 41’ (Pen.), R. Grigore 82’ și Spătaru 84’.

Partida de pregătire a avut loc la baza de antrenament a echipei patronate de Dan Șucu și a fost un moment prielnic pentru ca Costel Gâlcă să testeze anumiți jucători și să îi mențină în formă pe fotbaliștii care nu au fost chemați la echipele naționale.

Pentru Rapid urmează derby-ul cu Dinamo în Superliga, care va avea loc pe 19 octombrie și va putea fi vizionat în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

