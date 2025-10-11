Tehnicianul în vârstă de 51 de ani a primit această distincţie meritată, întrucât Palace a impresionat prin constanţa şi soliditatea sa.



Neînvinsă pe parcursul lunii septembrie, Crystal Palace a obţinut două victorii cu West Ham (2-0) şi Liverpool (1-0), precum şi o remiză cu Sunderland, o serie care a prelungit, de altfel, remarcabila invincibilitate a clubului londonez - 19 meciuri consecutive fără înfrângere în toate competiţiile -, care însă s-a încheiat la începutul lui octombrie pe terenul lui Everton (1-2).

Glasner impresioneză pe banc lui Palace



Acesta este primul titlu de antrenor al lunii în Anglia pentru Glasner, sosit la Palace în luna februarie a acestui an. El devine, cu această ocazie, al doilea antrenor austriac din istorie care primeşte această distincţie, după Ralph Hasenhuttl, recompensat cu Southampton în iulie 2020.



Crystal Palace ocupă locul 6 în clasament (12 pct), la patru puncte de liderul Arsenal.

