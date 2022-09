Sorana Cîrstea (32 de ani, 37 WTA) nu a făcut față presiunii și a cedat nervos în setul secund al meciului jucat în compania Belindei Bencic (25 de ani, 13 WTA), în cadrul rundei secunde competiționale a Openului American.

Sportiva din țara noastră a făcut un meci remarcabil împotriva campioanei olimpice până la scorul de 6-3, 5-3, când a pierdut patru game-uri la rând și i-a permis elvețiencei să împingă duelul în set decisiv.

La scorul de 5-5, după ce Cîrstea a eșuat în a contura cu serviciul soarta întâlnirii, Sorana Cîrstea a aruncat cu racheta, înflăcărată de emoția negativă a rezultatului din acel moment.

Descărcarea nervoasă nu a ajutat-o pe româncă în finalul setului, în care Belinda Bencic a redus semnificativ numărul erorilor neforțate și s-a apărat răbdător până ce forehandul defensiv al Soranei Cîrstea i-a acordat punctele de care avea nevoie pentru a egala la seturi.

În final, Sorana Cîrstea a fost eliminată de Belinda Bencic, scor 6-3, 5-7, 2-6, la capătul a 147 de minute de joc.

