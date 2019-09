US OPEN 2019 | Nadal i-a luat apararea lui Djokovic dupa ce sarbul a fost huiduit de fanii americani

Rafael Nadal a luat o pozitie impotriva publicului american in ceea ce priveste tratamentul pe care l-au oferit oamenii din tribunele Arenei Arthur Ashe la meciul dintre Novak Djokovic si Stan Wawrinka.

Fortat sa se retraga din cauza unor dureri la umarul stang, pe care le-a acuzat de cateva saptamani, Djokovic a fost huiduit la parasirea terenului.

La conferinta de presa de dupa victoria cu Marin Cilic, Nadal s-a pozitionat in apararea sarbului, explicand ca durerea fizica, dar si durerea de a fi ratat o oportunitate mare de a castiga un Slam sunt mult mai mari decat disconfortul fanilor de a nu fi urmarit toate seturile partidei pentru care au platit bilet.

Nadal: "E mult mai dureros pentru Djokovic decat pentru oricine din tribunele Stadionului Arthur Ashe".

"Cu siguranta, cred ca nu a meritat sa fie huiduit. Este un super-atlet, care a trebuit sa se retraga pentru ca nu a fost capabil sa continue. E mult mai dureros pentru el decat pentru oricine din tribunele Stadionului Arthur Ashe. A ratat o oportunitate sa castige un alt grand slam, pe o suprafata care ii convine. A castigat si la Wimbledon, deci ar fi fost o oportunitate buna pentru el", a declarat Nadal, care va juca pentru un loc in semifinale impotriva argentinianului Diego Schwartzman.

Novak Djokovic s-a retras in optimea de finala cu Stan Wawrinka in setul 3, la scorul de 6-4, 7-5, 2-1 pentru elvetian. Sarbul a spus dupa meci ca durerea a fost insuportabila, iar analgezicele pe care le-a luat nu l-au ajutat in acea zi.

Wawrinka a parasit intre timp si el turneul de la Flushing Meadows, fiind invins in sferturile de finala de Daniil Medvedev, scor 6-7, 3-6, 6-3, 1-6.