Simona Halep, locul 5 in clasamentul WTA! Romanca nu e fanul Biancai Andreescu: pe ce loc cade daca Andreescu se impune la US Open

Simona Halep va cadea pe locul al 5-lea in clasamentul WTA, ca urmare a calificarii Elinei Svitolina in semifinalele Openului American.

Ucraineanca a invins-o in doua seturi pe Johanna Konta, scor 6-4, 6-4 si asteapta in penultimul act invingatoarea meciului dintre Serena Williams si Qiang Wang, programat sa se dispute la ora 02:00.



Simona Halep va ocupa locul 5 sau 6 WTA incepand de saptamana viitoare



Rezultatul bun al Elinei Svitolina inseamna ca Simona Halep va cobori cu o pozitie in topul 10 WTA, pana pe locul al cincilea.

In cazul in care una dintre Belinda Bencic sau Bianca Andreescu va castiga titlul la Flushing Meadows, Simona Halep va face inca un pas inapoi in clasament.

Simona Halep va depasi in curand o borna istorica in ceea ce priveste numarul de saptamani petrecute in top 10 WTA. Pana in prezent, romanca a bifat 293 de saptamani consecutive fara sa iasa din primele 10 jucatoare ale lumii, o lungime temporala care tradusa in ani inseamna nu mai putin de 5 ani si jumatate de excelenta tenisistica la cel mai inalt nivel.