US OPEN 2019: Rafael Nadal l-a distrus pe Cilic si a reusit lovitura turneului! VIDEO

Rafa Nadal a facut un meci uluitor in fata croatului Marin Cilic, de care a trecut in optimile de finala in 4 seturi, scor 6-3, 3-6, 6-1, 6-2.

Partida s-a intins pe durata a aproape trei ore, fiind desfasurata intr-o Arena Arthur Ashe arhiplina.

Rafael Nadal a facut un prim set foarte solid, necedand avantajul break-ului, dupa care Cilic a revenit impresionant, amintind ca a fost campion la Flushing Meadows in 2014. Doar ca in seturile 3 si 4, Nadal a fost singur pe teren, ibericul reusind o serie de 9 game-uri consecutive, performanta incredibila impotriva unui jucator cu un serviciu atat de bun precum Cilic.

Rafa Nadal, autorul loviturii turneului

In setul 4, la 5-2 si 30-30, Nadal a produs cea mai spectaculoasa lovitura de la aceasta editie a Openului American de pana acum. Spaniolul a lovit in-extremis o minge joasa, pe dupa fileu si si-a procurat astfel mingea de meci pe care avea sa o fructifice.





Lovitura a fost extrem de similara cu procedeul reusit de Roger Federer, anul trecut, tot la US Open.



Printre spectatorii care au asistat la aceasta partida si care s-au bucurat de tenisul magnific al lui Rafa au fost Jim Parsons, protagonist al serialului ”The Big Bang Theory” si Tiger Woods, cel mai prolific jucator din istoria golfului.

Despre Tiger Woods, Rafa Nadal a avut doar cuvinte de lauda la finalul meciului, spunand ca este o inspiratie pentru el si ca revenirea sa in golf din acest an este, in opinia lui, una dintre cele mai frumoase reveniri in sport din istorie.



Tiger is impressed by Rafa Nadal#USOpen pic.twitter.com/WURAAgxoOx — Def Pen Sports (@DefPenSports) September 3, 2019



Nu este prima celebritate care il sustine pe Rafa Nadal. Inainte de Tiger Woods, Ben Stiller a fost surprins asistand la un meci si la un antrenament de-ale lui Rafael Nadal.

Nadal va juca in sferturile de finala cu Diego Schwartzman, care l-a invins ieri pe Alexander Zverev, dupa 4 seturi.