US OPEN | Federer, eliminat dupa un meci maraton! Dimitrov s-a calificat dupa o partida decisa in cinci seturi

Roger Federer a fost eliminat in sferturile de finala ale Openului Statelor Unite ale Americii.

Elvetianul a fost invins in 5 seturi de bulgarul Grigor Dimitrov, la capatul unei partide care s-a intins pe un interval de 3 ore si 10 minute.

A fost 3-6, 6-4, 3-6, 6-4, 6-2 pentru numarul 78 ATP, care bifeaza o victorie importanta intr-un turneu de mare slem dupa doi ani dificili, in care rezultatele sale au avut de suferit.



Grigor Dimitrov vs. Daniil Medvedev, prima semifinala pe tabloul masculin



Dimitrov il va infrunta in penultimul act pe Medvedev, rusul invingandu-l in patru seturi pe campionul de la US Open din 2016, Stan Wawrinka, scor 7-6, 6-3, 3-6, 6-1.

"Am avut nevoie de ingrijiri in partea inferioara a spatelui. Dar acesta este momentul lui Grigor, nu momentul corpului meu", a declarat Federer. Elvetianul a fost vizibil diminuat din punct de vedere fizic in aceasta partida dar a ales sa nu se retraga, ramanand pe teren pana la final.

Dimitrov vs. Medvedev, 1-1 la istoricul intalnirilor directe

Bulgarul si rusul s-au mai duelat de doua ori in circuit pana in prezent. La prima intalnire, desfasurata pe iarba de la Queen’s, Dimitrov s-a impus in trei seturi, scor 6-3, 3-6, 6-3, iar la cea de-a doua confruntare, disputata la Washington D.C.0 invingator a iesit Medvedev in minimum de seturi, scor 6-4, 6-2.