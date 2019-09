US OPEN 2019 | Calificare dramatica pentru Medvedev in seminfinalele turneului: "Am crezut ca nu voi putea contiuna meciul!" Rusul, la cel mai bun rezultat al carierei

Daniil Medvedev s-a calificat in semifinalele turneului.

Daniil Medvedev s-a calificat in semifinalele turneului de la US Open, insa nu fara a intampina probleme. Rusul a bifat cel mai bun rezultat al carierei la un turneu de mare slem dupa ce a avut probleme inca din primul set al partidei cu Stan Wawrinka.

Conform declaratiilor sale de dupa meci, Medvedev a resimtit dureri musculare la cvadricepsi, iar analgezicele pe care le-a luat in mansa intai si-au facut efect abia in setul al patrulea. Medvedev a castigat in patru seturi, scor 7-6(6), 6-3, 3-6, 6-1.

Daniil Medvedev, numarul 5 ATP:

"Am resimtit o durere puternica si am crezut ca nu voi putea continua meciul. Vreau sa fiu pregatit pentru semifinala. Inaintea meciului m-am simtit perfect. In primul set cred ca mi-am intins cvadricepsul,” a declarat rusul in varsta de 23 de ani, imediat dupa victorie.

"In al patrulea set, am simtit calmantul facandu-si efectul si am inceput sa ma misc mai bine,” a conchis Daniil Medvedev

Medvedev nu a fost singurul jucator cu probleme fizice in a noua zi la US Open. Roger Federer a fost supus unui time-out medical care a durat 8 minute, din cauza unor dureri in regiunea inferioara a spatelui.

Din nefericire pentru elvetian si suporterii sai, ingrijirile medicilor n-au fost suficiente pentru ca Federer sa revina in joc cu sanse reale la victorie, Dimitrov impunandu-se in setul decisiv cu 6-2. A fost 3-6, 6-4, 3-6, 6-4, 6-2 pentru bulgar, care ajunge pentru prima oara in semifinale la US Open.

Medvedev si Dimitrov se vor infrunta in prima semifinala de pe tabloul masculin la Flushing Meadows. In cealalta semifinala, Nadal/Schwartzman se va duela cu Monfils/Berrettini.