Sorana Cirstea - Taylor Townsend, LIVE 18:00! Sorana o poate razbuna pe Halep: Cirstea joaca impotriva jucatoarei care a eliminat-o pe Simona

Ziua a cincea n-a fost cea mai buna pentru Romania la US Open.

Horia Tecau si Monica Niculescu au fost eliminati din concurs, iar Tecau si Halep s-au retras din proba de dublu mixt. Doar Marius Copil a adus un rezultat bun, castigand alaturi de Nick Kyrgios.

In programul zilei a sasea la Flushing Meadows, Romania va avea 2 reprezentante implicate: Sorana Cirstea si Raluca Olaru.



Sorana Cirstea vs. Taylor Townsend se joaca de la ora 18:00 pe Arena Louis Armstrong



Emotiile vor incepe inca din startul programului zilei de azi, cand Sorana Cirstea va primi replica lui Taylor Townsend, jucatoarea care a invins-o in turul precedent pe Simona Halep.

Sorana va juca pe Arena Louis Armstrong, al doilea stadion de tenis ca marime in complexul Billie Jean King.

Cirstea si Townsend nu s-au mai intalnit in niciun meci oficial pana acum. Cel mai bun rezultat al lui Townsend la un turneu de mare slem este turul al treilea, in vreme ce Sorana a ajuns pana in sferturile de finala la Roland Garros, in 2009.

La US Open, cea mai buna performanta a Soranei o reprezinta calificarea in turul 3, bifata de doua ori: in 2009 si in acest an, la 10 ani distanta.

Raluca Olaru debuteaza astazi in proba de dublu mixt in jurul orei 22:00



La dublu mixt, Raluca Olaru va incerca sa replice rezultatul pozitiv obtinut aseara in proba de dublu feminin. Romanca va juca alaturi de croatul Franko Skugor, numarul 31 ATP la dublu impotriva echipei formate din Lucie Hradecka si Artem Sitak. In caz de victorie, cei doi se vor califica in optimi, unde vor juca cu favoritii numarul 4, Ivan Dodig si Latisha Chan.

Meciul Olaru/Skugor vs. Hradecka/Sitak este programat al treilea pe terenul al saselea. De notat ca Skugor va juca si in primul meci programat pe terenul al 6-lea, in proba de dublu masculin.