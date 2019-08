Novak Djokovic, scos din sarite de un fan la US Open: "Crede-ma, vin sa te gasesc!" Kyrgios nu s-a putut abtine si i-a raspuns sarbului

Novak Djokovic a intrat intr-un conflict cu un fan.

Novak Djokovic a fost implicat intr-o altercatie verbala cu un spectator, la antrenamentul din ziua premergatoare meciului sau din turul al treilea. Sarbul nu a dezvaluit ce i-a spus acesta, dar imaginile video relateaza cum Djokovic ii raspunde acelui barbat cu o amenintare.

„O sa vin sa te gasesc. Te gasesc eu mai tarziu. Crede-ma, o sa te gasesc,” i-a spus numarul 1 ATP omului care l-a sicanat in timpul antrenamentului sau.

Oh wow.. Djokovic getting into a tiff with one of the fans in the middle of his warm-up. Not happy with something that was said. @BenRothenberg @bgtennisnation pic.twitter.com/cAXeMpj6s0 — Sridhar Natarajan (@sridinats) August 31, 2019

Novak Djokovic va juca cu Stan Wawrinka in optimi la US Open

Nervos, Djokovic a cerut mai apoi oamenilor sa-l fotografieze pe tipul in cauza, pentru a-l putea recunoaste mai apoi.

He asked for a photo of that fan to be provided to him (while that person was being led away I presume). pic.twitter.com/yj6elVJeAl — Sridhar Natarajan (@sridinats) August 31, 2019

Desigur, Nick Kyrgios n-a putut sta departe de acest scandal. Desi neimplicat, australianul l-a ironizat pe Djokovic pe Twitter si a spus ca este „speriat” de amenintarea facuta de sarb.

I’m scared ???? — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) August 31, 2019

Djokovic, in optimi la US Open fara set pierdut

Dupa victoria din turul al treilea cu Denis Kudla, Djokovic a catalogat evenimentul ca o „scurta discutie” si a motivat ca vrea sa il gaseasca „pentru a iesi sa bea ceva impreuna.” „Mi-a placut tipul. Ii voi cumpara o bautura. Ce s-a intamplat va ramane intre noi. M-a ajutat, cu siguranta. Nu stie asta, dar m-a ajutat. Cred ca mi-a facut o favoare. Chiar daca poate n-a vrut sa-mi faca o favoare, mi-a facut o mare favoare,” a spus Djokovic dupa meci.

Novak Djokovic l-a invins pe Denis Kudla scor 6-3, 6-4, 6-2 si va juca in optimile de finala cu Stan Wawrinka, pe care il conduce cu 17-3 la intalnirile directe.

Stan Wawrinka a ajuns in aceeasi faza a competitiei dupa o victorie cu Paolo Lorenzi, scor 6-4, 7-6, 7-6.

Novak Djokovic: „Am pierdut ultima oara cand am jucat impotriva lui. Fie ca cel mai bun sa castige!”

Djokovic a avut un mesaj de transmis pentru viitorul sau oponent, in cadrul aceleiasi conferinte de presa:

„Am jucat cateva meciuri incinse, mai ales aici la US Open. Am pierdut ultima oara cand am jucat impotriva lui, in finala din 2016. Este triplu campion de Grand Slam si poseda un joc plin de forta si calitate. E un tip grozav, ne antrenam impreuna des. Fie ca cel mai bun sa castige!”, a conchis Djokovic.

Cat despre problemele sale de la umarul stang, Djokovic a declarat ca se afla intr-o stare in care nu mai simte aproape nicio durere. Sarbul a spus ca a efectuat o multime de lucruri care sa-i imbunatateasca starea din ultimele zile.