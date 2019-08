"Tineti minte asta, pentru ca am auzit rahatul asta prea des!" Roger Federer a izbucnit la US Open! Declaratiile care l-au deranjat pe elvetian

Roger Federer si-a pierdut rabdarea la conferinta de presa.

Roger Federer a fost acuzat ca si-ar impune punctul de vedere in fata organizatorilor de la turneele de Grand Slam cand vine vorba despre stabilirea programului meciurilor.

Dupa victoria obtinuta confortabil in turul al treilea, disputat impotriva britanicului Daniel Evans, Federer a participat la conferinta de presa, in timpul careia a avut un moment in care a lasat eleganta la o parte si a tinut sa fie ferm impotriva jurnalistilor care insista ca el ar primi un tratament preferential in legatura cu programarea meciurilor sale.

„Nu imi amintesc sa fi cerut ceva. Da, poate ca e frumos sa joci si pe umbra, nu stiu. Dar nu am facut-o intentionat. Nici nu stiu daca echipa mea a cerut sa joc ziua. Stiu ca au fost intrebari cu privire la preferintele noastre. Dar asta nu inseamna ca « Roger cere, Roger primeste.»”

Tineti minte asta, pentru ca am auzit rahatul asta prea des deja. Mi-e greata si m-am saturat de asta, ca eu as cere cand sa joc. Turneul si televiziunile decid. Noi ne putem da cu parerea. Asta facem. Dar eu tot timpul voi iesi pe teren, chiar daca ma vor programa sa joc la 4 dimineata”, a raspuns Roger Federer.

Meciul dintre Federer si Evans s-a jucat in conditii de caldura, incepand ieri la ora 12 dupa-amiaza, ora Coastei de Est americane.

Roger Federer l-a invins pe englezul Daniel Evans, scor 6-2, 6-2, 6-1, dupa numai o ora si 23 de minute de joc, in ceea ce a fost cea mai convingatoare victorie a sa la aceasta editie de la Flushing Meadows.

In optimile de finala, pe Federer il asteapta David Goffin, favoritul 15 la castigarea turneului, care l-a invins pe Pablo Carreno Busta in minimum de seturi.