US OPEN, REZUMATUL ZILEI: Alarma de tenis in Orasul care nu doarme niciodata, ziua 5

Turneul de la Flushing Meadows a trecut si prin ziua a cincea de concurs, dar nu fara a-si schimba jucatorii pe care se va baza in turul urmator.

Autor: Marcu Czentye

Favoritii nu pareau sa aiba un deznodamant favorabil in primele meciuri ale zilei, cand De Minaur l-a stors de puteri intr-atat de tare pe Kei Nishikori incat japonezul, pe un fond de tensiune psihologica, a aruncat cu putere racheta in pamant. Australianul chiar avea sa-l invinga pe Nishikori, fost finalist la US Open, insa Pliskova, desi pierzand set, avea sa se redreseze in meciul cu tunisianca Ons Jabeur.

Au urmat apoi victorii ce au consolidat increderea oricum crescanda a jucatoarelor Petra Martic, Serena Williams, Ashleigh Barty si Johanna Konta, ultima dintre ele avand parte de un match-up care parea mai complicat decat a fost in fapt, cu Shuai Zhang.

In paralel, Wawrinka si Dimitrov castigau solid, trimitandu-i afara din competitie pe Lorenzi si Majchrzak, iar Roger Federer reusea, in fine, sa defileze intr-un meci la aceasta editie a Openului de la New York, nepermitandu-i lui Danny Evans sa ia mai mult de 5 game-uri in 83 de minute de joc.

Adversarul sau urmator, David Goffin avea sa fie protagonistul celui mai frumos meci al zilei de ieri, in care a trecut de Pablo Carreno Busta in 3 seturi; 3 seturi de tenis spectaculos, cu schimburi lungi si lovituri bine plasate, in care David a salvat mingi de meci, a fost condus cu 5-3 in tie-break si s-a vazut de fiecare data fortat de spaniol sa isi adjudece cate 7 game-uri pentru a obtine un set.

Anticipand sesiunea de seara, surprizele nu s-au oprit la US Open, dar lucrul asta nu ne-a bucurat pentru noi. Favoritii #5 la dublu, Tecau si Rojer au iesit in primul tur, cedand in fata duo-ului care a parut mai montat la miza meciului, Chardy/Martin. In aceleasi conditii de caldura, Raluca Olaru si Zhaoxuan Yang avansau in turul 2, eliminand doua americance din top 50 WTA la dublu, Jennifer Brady si Alison Riske, insa Monica Niculescu si Margarita Gasparyan aveau sa cedeze, Azarenka si Barty dovedindu-se mai puternice, dupa 3 seturi.

La inganarea dintre sesiunea de zi si sesiunea de seara, Marius Copil si Nick Kyrgios intorceau un meci care parea compromis de lipsa de concentrare a celor doi intrevazuta in primul set. Daniell si Skupski insa au fost intorsi din drum si din scor, de la 1-0 la seturi, lasandu-i pe Kyrgios si Copil sa fie incantati ca fac pereche la aceasta editie a turneului american.

Inspre incheierea zilei, Djokovic castiga lejer cu Denis Kudla, la fel cum o faceau Keys si Svitolina, cu Kenin, respectiv Yastremska. Nu inainte insa ca Medvedev sa se califice in optimi, trimitand acasa un Feliciano Lopez in forma. In ciuda oboselii, in ciuda crampelor, in ciuda nervilor – exprimati printr-un prosop si o racheta aruncate, dar si un deget mijlociu aratat spectatorilor - si mai ales in ciuda unui public care l-a huiduit cu pofta la finalul meciului, rusul si-a continuat seria magnifica. Este acum la 19 victorii in ultimele 21 de meciuri in circuitul ATP.

Pe terenul Arenei Louis Armstrong, rusul Medvedev s-a simtit ca acasa si a gustat cu varf si indesat fiecare picatura de aversiune si ura atintita la adresa lui, ba mai mult, le-a multumit “haterilor” sai, spunand ca huiduielile lor l-au ajutat sa castige meciul.

In ce masura or fi fost huiduielile transformate in puncte castigate de Medvedev nu vom putea sti niciodata, dar ce stim cu siguranta este ca Medvedev nu mai are mult pana la un posibil duel cu Djokovic, in care rusul si-ar putea testa la cel mai aprig nivel nu doar taria interioara, ci si calitatea tenisistica.

Lucruri de retinut dupa ziua a cincea la US Open:

• Svitolina continua sa distruga tot ce ii sta in cale. S-a calificat in optimi dupa un succes distrugator administrat conationalei sale, Dayana Yastremska, scor 6-2, 6-0 dupa 55 de minute.

• Dupa 3-0 cu Lorenzi, Wawrinka incepe sa lege victoriile cu mai multa incredere si pare hotarat sa il supuna pe Djokovic la un test de tenacitate in optimea care va urma.

• Copil si Kyrgios formeaza un dublu care ar putea functiona eficient pe termen lung, cel putin atat timp cat amandoi servesc impecabil.

• Djokovic a scapat de durerile de la umarul stang aproape in totalitate si redevine favorit la castigarea turneului.

• Medvedev se poate astepta de pe acum la huiduieli primite pe Arena Arthur Ashe – cel mai mare stadion de tenis din lume -, in cazul in care se va califica in sferturi, acolo unde probabil il va astepta Djokovic.