US OPEN 2018 | Victorie fantastica pentru Sorana Cirstea in primul tur! Urmeaza un duel SOC cu Maria Sharapova

Romania are 3 reprezentante in turul 2 la ultimul Grand Slam al anului.

Sorana Cirstea a reusit calificarea in turul 2 al turneului de la US Open dupa o victorie in set decisiv cu americanca Alison Riske. Sorana a inceput bine partida si a castigat primul set cu 6-3, insa l-a pierdut pe urmatorul cu acelasi scor.

In setul decisiv, Sorana Cirstea a avut o revenire incredibila de la 2-4, reusind 2 break-uri pe final ce au dus-o in turul 2, acolo unde o va intalni pe Maria Sharapova joi. Momentan, nu a fost anuntata ora pentru partida Cirstea - Sharapova.

In afara Soranei Cirstea, in turul 2 s-au mai calificat Irina Begu si Ana Bogdan.

COME ON!!! Maria Sharapova def. Patty Schnyder 6-2 7-6(6) in the first round of the #UsOpen

On Thursday, Maria Sharapova faces Sorana Cirstea in the 2nd Round of the #USOpen #VamosMaria pic.twitter.com/pZrhovNuKE