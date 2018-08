Prima reactie a Mihaelei Buzarnescu dupa ce s-a retras de la US Open

Mihaela Buzarnescu s-a retras inainte de primul meci de la US Open.

Mihaela Buzarnescu s-a retras inainte de primul meci de la US Open, dupa ce fost sfatuita de medici sa nu forteze glezna, care nu s-a recuperat complet dupa accidentarea suferita la Montreal.

"Sunt trista. Am decis sa nu joc, e mai bine."

"A fost o decizie grea, dar e spre binele meu si pentru sanatatea mea."

"Voi vedea cum decurge recuperarea, tinta mea e sa fiu sanatoasa", a spus Mihaela Buzarnescu pentru ProSport.

Mihaela Buzarnescu ar fi trebuit sa o intalneasca in aceasta seara, in primul tur de la US Open, pe Marketa Vondrousova. Dupa ce a anuntat ca nu poate juca, romanca a fost inlocuita pe tablou cu Mona Barthel.