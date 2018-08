Simona Halep pariaza pe Mihaela Buzarnescu la US Open! "Este impresionant ce a reusit! Are o sansa sa ajunga departe!"

Mihaela Buzarnescu joaca in primul tur la US Open impotriva sportivei Marketa Vondousova (103 WTA).

Dupa ce a fost eliminata, in mod surprinzator, in primul tur la US Open, Simona Halep mieaza pe succesul Mihaelei Buzarnescu.

Liderul mondial din WTA a afirmat ca isi doreste ca Mihaela sa ajunga cat mai departe la US Open 2018, luand in considerarea toate difiultatile pe care le-a intampinat in drumul sau spre succes.

"Este impresionant ce a reusit Mihaela in acest an. O stiu de mult timp, chiar daca nu suntem prietene apropiate din cauza varstei. Stiu ca s-a chinuit mult timp cu accidentarile, dar s-a descurcat grozav. Este incredibil ce a reusit. Imi pare atat de rau pentru acea accidentare. Am intrebat-o cum se simte, mi-a raspuns si sper ca se va recupera rapid deoarece are o sansa sa ajunga departe", a spus Simona intr-o conferinta de presa.

Mihaela Buzarnescu va evolua marti la US Open 2018, urmand sa o intalneasca pe Marketa Vondrousova, 103 WTA, dupa ora 21:30, pe terenul numarul 13.