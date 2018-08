US OPEN 2018 | "Niste luptatoare!" Romancele din tenisul mondial, laudate inainte de ultimul Grand Slam al anului

Ana Bogdan, locul 74 WTA, le-a acordat celor de la WTA un interviu in care a vorbit despre ascensiunea si performantele incredibile ale romancelor din circuitul feminin de tenis.

"Cred ca jucatoarele din Romania au un stil similar de joc. In principiu, suntem agresive pe teren. Simona Halep se deplaseaza excelent si poate da randament si cu un joc defensiv, dar e uluitoare si preia controlul. Are aceste doua atuuri. Sorana Cirstea este foarte agresiva, la fel ca Irina Begu, care prefera jocul din spatele terenului. In schimb, Monica Niculescu este eminamente defenisva. Ii place sa stea mult in raliuri, nu renunta niciodata. Poate sta pe teren ore in sir. Asa suntem toate, niste luptatoare", a spus Ana Bogdan pe site-ul WTA.

Ana Bogdan va intra azi in concurs la US Open, fiind a patra pe terenul numarul 8, urmand sa evolueze cu cehoaica Marie Bouzkova, in jurul orei 23:30, ora Romaniei.