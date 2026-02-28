Alessandro Altobelli e convins că Interul antrenat de Cristi Chivu va cuceri titlul în Serie A și Cupa Italiei, în ciuda eliminării dureroase din Liga Campionilor în fața lui Bodo/Glimt (2-5 la general).

Cristi Chivu, tehnicianul celor de la Inter, are parte de susținere masivă din partea foștilor mari jucători ai clubului. Deși echipa milaneză a fost eliminată recent din play-off-ul Ligii Campionilor, cu scorul general de 5-2 în fața norvegienilor de la Bodo/Glimt, parcursul intern rămâne unul de excepție. Inter joacă chiar în această seară, pe 28 februarie 2026, pe teren propriu contra celor de la Genoa, iar un succes i-ar apropia și mai mult de Scudetto.

Visul eventului pentru trupa lui Chivu

Fostul mare atacant al nerazzurrilor, Alessandro Altobelli, i-a luat apărarea antrenorului român, numit în funcție în iunie 2025. Într-o intervenție publică, Altobelli a transmis că eșecul european trebuie dat uitării rapid.

„Cred că au depășit deja momentul. Inter este o echipă care știe să privească înainte; e o pagină care trebuie uitată. Competiția este diferită în Europa și m-aș mulțumi să câștigăm două trofee în fiecare sezon. Diferența de 10 puncte este foarte greu de recuperat pentru Milan. Inter a dovedit că este cea mai bună echipă din campionat, cea care joacă un fotbal mai bun și are mai multe idei și profunzime. Acum trebuie doar să își atingă acest obiectiv. Le sunt datori fanilor. Aș spune aceste obiective, pentru că adaug și Cupa Italiei. Ar fi un event incredibil”, a spus Altobelli.

Săptămâna viitoare, trupa pregătită de Chivu se va duela direct cu rivala AC Milan în Derby della Madonnina. Altobelli a subliniat că nici măcar un pas greșit în acel meci nu ar periclita șansele la titlu pentru liderul la zi din Serie A.

„Chiar dacă Inter ar pierde, un avans de șapte puncte ar fi prea mare în acest stadiu. Dar derby-ul este, de asemenea, meciul anului, indiferent de clasament”, a adăugat fosta glorie a milanezilor.