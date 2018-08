US OPEN 2018 | Romancele au petrecut la New York inainte de startul competitiei! Cum s-au distrat Halep, Niculescu, Begu si Olaru

Jucatoarele din Romania au petrecut inainte de US Open!

Duminica, 26 august, Irina Begu a implinit 28 de ani si a sarbatorit alaturi de colegele de breasla, dar si de echipele acestora.

La petrecerea de la New York au luat parte Simona Halep, Monica Niculescu, dar si specialista din proba de dublu, Raluca Olaru. Fetele au parut a avea parte de o petrecere pe cinste. “La Multi Ani, Iri @irina_camy15 #osearaminunata #prietene #viatadetenismen”.

Distractia va fi pusa in asteptare de luni, pentru ca ultimul turneu de Grand Slam al anului ia startul, iar Simona Halep, Irina Begu si Ana Bogdan vor intra in concurs inca din prima zi. Simona va juca astazi la US Open, primul meci pe arena Louis Armstrong, impotriva sportivei din Estonia, Kaia Kanepi, de la ora 18, ora Romaniei. Irina Begu va juca si ea tot azi, impotriva americancei Jennifer Brady, de la ora 18, ora Romaniei, prima pe terenul numarul 7, iar Ana Bogdan va fi a patra, pe terenul numarul 8, urmand sa evolueze cu cehoaica Marie Bouzkova, in jurul orei 23:30.