Ana Bogdan (65 WTA) și Alexandra Cadanțu-Ignatik (160 WTA) sunt două dintre cele patru românce care caută accederea pe tabloul principal al turneului de la US Open (29 august - 11 septembrie), în contextul în care poziția în ierarhia WTA nu le garantează automat prezența, spre deosebire de Simona Halep, Irina Begu, Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian.

În cazul în care toate cele patru românce prezente în calificări vor reuși performanța de a accede în competiția propriu-zisă, România se va bucura de prezența a opt jucătoare în proba individuală a ultimului turneu de mare șlem al anului.

Irina Bara și Gabriela Talabă-Lee vor spera să debuteze la rândul lor cu o victorie în calificările de pe Coasta de Est a Americii, după ce Bogdan și Cadanțu-Ignatik s-au calificat în turul secund al preliminariilor, trecând de Friedsam, respectiv Parks.

În turul 2 al calificărilor, Ana Bogdan și Alexandra Cadanțu-Ignatik se vor duela cu Fernanda Contreras Gomez (201 WTA) respectiv Misaki Doi (97 WTA).

„Întotdeauna e o plăcere pentru mine să joc aici la New York,” a spus Ana Bogdan, imediat după întâia victorie semnată la New York în acest an, scor 3-6, 6-3, 6-2, în defavoarea germancei Anna-Lena Friedsam (207 WTA).

Alexandra Cadanțu-Ignatik a dispus de Alycia Parks din SUA, după un prim set pierdut cu 6-0. A fost 0-6, 6-3, 6-1 pentru jucătoarea din România în vârstă de 32 de ani.

Miercuri, 24 august, Irina Bara (126 WTA) și Gabriela Talabă-Lee (137 WTA) le vor înfrunta pe Kayla Day (211 WTA), respectiv Sara Errani (117 WTA).

