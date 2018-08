US OPEN 2018 | Simona Halep, Irina Begu si Ana Bogdan intra astazi pe teren! Programul meciurilor si noul clasament WTA

Urmarim si comentam impreuna US OPEN 2018 pe www.sport.ro, in aplicatia Sport.ro si pe Facebook/Sport.ro.

Simona Halep incepe, luni, saptamanile cu numarul 43 si 44 pe locul 1 WTA, perioada in care va participa la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului. Constanteanca are 2086 de puncte in plus fata de ocupanta locului secund, daneza Caroline Wozniacki. Halep isi va pastra locul 1 WTA indiferent de rezultatele de la US Open. Simona va juca astazi la US Open, primul meci pe arena Louis Armstrong, impotriva sportivei din Estonia, Kaia Kanepi, de la ora 18, ora Romaniei.

In Top 100 WTA, Mihaela Buzarnescu a coborat de pe locul 20 pe 21, cu 2068 de puncte, Sorana Cirstea a urcat de pe locul 52 pe locul 51, cu 1065 de puncte. Irina Begu a coborat de pe 58 pe 59, cu 966 de puncte, la fel Monica Niculescu, de pe 61 pe 62, cu 897 de puncte. Ana Bogdan a coborat noua pozitii, de pe 74 pe 83, cu 785 de puncte.

Irina Begu va juca si ea tot azi, impotriva americancei Jennifer Brady, de la ora 18, ora Romaniei, prima pe terenul numarul 7, iar Ana Bogdan va fi a patra, pe terenul numarul 8, urmand sa evolueze cu cehoaica Marie Bouzkova, in jurul orei 23:30, ora Romaniei.

Top 10 WTA:

1. Simona Halep - 8061 de puncte

2. Caroline Wozniacki (Danemarca) 5.975

3. Sloane Stephens (SUA) 5.482

4. Angelique Kerber (Germania) 5.305

5. Petra Kvitova (Cehia) 4.885

6. Caroline Garcia (Franta) 4.725

7. Elina Svitolina (Ucraina) 4.555

8. Karolina Pliskova (Cehia) 4.105

9. Julia Goerges (Germania) 3.900

10. Jelena Ostapenko (Letonia) 3.787