Cand va reveni Mihaela Buzarnescu in competitii! Romanca se intoarce acasa dupa retragerea de la US Open

Mihaela Buzarnescu, in varsta de 30 de ani, va reveni joi in tara pentru a investiga problemele de la glezna pentru a sti cu exactitate cand se intoarce pe terenul de tenis.

Conform ziare.com, Miki va evolua la turneul de la Wuhan, care se desfasoara in perioada 23-30 septembrie. "Mihaela se intoarce astazi in tara si vedem la fata locului daca mai are nevoie de recuperare. Ea in SUA a jucat alaltaieri la antrenament, dar si-a dat seama ca nu are rost sa riste. Noi speram sa revina la Wuhan, sa se puna pe picioare in doua saptamani", a declarat tatal sportivei, Mihai Buzarnescu, pentru Ziare.com.

Mihaela a decis sa nu forteze si sa abandoneze la US Open chiar inainte de meciul contra cehoaicei Marketa Vondrousova. Buzarnescu s-a accidentat la Rogers Cup, intr-un meci disputat impotriva Elinei Svitolina.

Very sad I couldn't play @usopen but despite all my efforts I was not ready 100% ???? Time to go home now to spend some family time and finish my rehab ! ???????? pic.twitter.com/dobonrY4QV