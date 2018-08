Mihaela Buzarnescu are programata revenirea pe teren la US Open.

Romanca a suferit o accidentare grava la Rogers Cup si ar trebui sa evolueze marti, in prumul tur la US Open. Totusi, intrarea pe teren a Mihelei este inca sub semnul intrebarii.

Buzarnescu trebuie sa o infrunte pe Marketa Vondousova, numarul 102 WTA.

Miki se simte mai bine dupa accidentarea la glezna, insa tatal sportivei spune ca evolutia sa la turneul american este inca nedecisa.

"Mihaela se simte mai bine, dar decizia finala o va lua marti, in functie de starea fizica a gleznei", a declarat tatal sportivei, Mihai Buzarnescu, pentru Ziare.com.

Buzarnescu va intra pe teren doar daca este 100% pregatita fizic, pentru ca exista riscul ca problemele sa revina daca aceasta forteaza.

De asemenea, sportiva nu trebuie sa intre pe teren cu gandul de a vedea cum se comporta glezna sa, pentru ca un abandon in primul tur la US Open ii va aduce o amenda uriasa din partea organizatorilor. Aceasta este o modificare facuta in 2018, prin care organizatorii turneelor de Grand Slam vor sa evite intrarea in teren a jucatorilor cu probleme medicale, din dorinta lor de a obtine premiile mari puse la bataie.