A plecat de la Liverpool și a semnat pe patru ani cu noua sa echipă! Premier League
Meciurile din Premier League se văd LIVE pe VOYO.

Trent Kone-DohertyMoldeLiverpool
Trent Kone-Doherty (19 ani), atacant englez cu cetățenie irlandeză, a plecat de la Liverpool și a semnat cu noua sa echipă.

Crescut la academia celor de pe Anfield, Kone-Doherty a debutat în acest sezon pentru prima echipă a lui Liverpool, dar nu va rămâne sub comanda lui Arne Slot. A fost prezentat oficial la Molde FK, în Norvegia.

Trent Kone-Doherty a semnat cu Molde

Atacantul a semnat un contract valabil pe patru ani cu Molde, club care a plătit 750.000 de euro pentru a-l transfera de pe Anfield.

Molde nu a mai câștigat titlul de trei ani în Norvegia, iar în sezonul precedent nu a prins nici măcar un loc pentru cupele europene. A încheiat sezonul la jumătatea clasamentului și caută revanșa în noua stagiune, în care se va lupta cu Bodo/Glimt, dar și cu noua campioana Viking.

Liverpool, locul cinci în Premier League!

Liverpool luptă în acest sezon pentru accederea în UEFA Champions League. Campioana en-titre a trecut printr-o reconstrucție în vară, când a făcut transferuri de aproximativ 500 de milioane de euro, astfel că așteptările erau mult mai mari.

După victoria cu West Ham (5-2), ”cormoranii” au acum 48 de puncte și sunt la egalitate cu rivala Manchester United, care are și un meci în minus. În următoarea rundă, Liverpool se va deplasa pe terenul ultimei clasate Wolves.

