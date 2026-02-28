Trent Kone-Doherty (19 ani), atacant englez cu cetățenie irlandeză, a plecat de la Liverpool și a semnat cu noua sa echipă.

Crescut la academia celor de pe Anfield, Kone-Doherty a debutat în acest sezon pentru prima echipă a lui Liverpool, dar nu va rămâne sub comanda lui Arne Slot. A fost prezentat oficial la Molde FK, în Norvegia.

Trent Kone-Doherty a semnat cu Molde

Atacantul a semnat un contract valabil pe patru ani cu Molde, club care a plătit 750.000 de euro pentru a-l transfera de pe Anfield.

Molde nu a mai câștigat titlul de trei ani în Norvegia, iar în sezonul precedent nu a prins nici măcar un loc pentru cupele europene. A încheiat sezonul la jumătatea clasamentului și caută revanșa în noua stagiune, în care se va lupta cu Bodo/Glimt, dar și cu noua campioana Viking.