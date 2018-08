US OPEN 2018 | "E prima favorita". Cine crede Angelique Kerber ca e principala adversara pentru titlul de la Flushing Meadows

Angelique Kerber, locul 4 WTA si campioana din 2016 de la US Open, stie cine se va impune la editia din acest an.

Castigatoare anul acesta la Wimbledon dupa o finala disputata chiar cu Serena Williams, Kerber este de parere ca americanca are prima sansa la trofeul de la Flushing Meadows.

"Serena Williams este intotdeauna favorita. A castigat turneul asta de 6 ori, nu poate fi scoasa din calcul. Stie sa isi dozeze efortul. Are atat de multa experienta in meciurile mari, de pe cele mai importante arene din lume. Ea asta asteapta, turneele de acest gen. Sunt nerabdatoare. Abia astept sa vad cum se va desfasura US Open. Eu sunt pregatita, sunt la suta la suta din potential", a declarat Kerber pentru site-ul WTA.

Angelique Kerber se poate intalni cu principala favorita, Simona Halep, doar in finala turneului. Nemtoaica de pe locul 4 WTA va evolua in primul tur contra rusoaicei Margarita Gasparyan, locul 410 WTA.