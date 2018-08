SIMONA HALEP, US OPEN | Declaratia senzationala care arata cat de respectata este Simona Halep in circuitul WTA! Ce a spus Sloane Stephens inainte de turul 1

Sloane Stephens, locul 3 WTA si campioana en-titre de la US Open, a vorbit la Flushing Meadows despre planurile de viitor si despre o posibila rivalitate cu Simona Halep.

Sloane Stephens a cucerit anul trecut la US Open primul titlu de Grand Slam al carierei si isi doreste sa continue cu aceleasi rezultate foarte bune in circuit. “In acest moment vreau doar sa devin mai buna, incerc sa urc in clasament, sa castig mai multe turnee, mai multe titluri. Mi-as dori sa evoluez bine aici. Desigur, in fata mea mai sunt doar doua locuri acum, dar imi doresc sa evoluez la cel mi inalt nivel, sa ma asigur ca dau tot ce am”, a declarat Stephens la New York.

De asemenea, jurnalistii prezenti au intrebat-o pe Sloane daca este de parere ca are o rivalitate cu liderul mondial din WTA, Simona Halep. “Nu este o rivalitate daca nu-ti invingi adversarul”. Americanca spera sa aiba totusi in viitor o rivalitate cu romanca din fruntea ierarhiei mondiale, insa nu este de parere ca se afla in acel moment deocamdata.

Constanteanca a castigat ultimele 6 confruntari pe care cele doua le-au disputat in ultimii ani, si impotriva americancei a cucerit primul sau titlu de Grand Slam din cariera, la Roland Garros in acest an. La US Open insa, Simona si Sloane se pot intalni in penultimul act.

Simona Halep va juca in primul tur contra sportivei din Estonia, Kaia Kanepi, luni, de la ora 18 pe arena Louis Armstrong. Stephens va evolua pe acelasi teren, insa in meciul numarul 3, dupa Andy Murray - James Duckworth, in jurul orei 21:30, ora Romaniei, contra rusoaicei Rodina Evgeniya.