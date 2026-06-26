Totuși, Real Madrid a început să anunțe și jucătorii care vor părăsi echipa în următoarea perioadă.

Dani Ceballos, OUT de la Real Madrid

Vineri seară, madrilenii au oficializat plecarea lui Dani Ceballos. Clubul de pe Santiago Bernabeu a dezvăluit într-un comunicat oficial că despărțirea s-a produs de comun acord.

În vârstă de 29 de ani, Dani Ceballos se afla la Real Madrid din 2017, atunci când Los Blancos l-au transferat de la Real Betis pentru 16,5 milioane de euro.

7 milioane de euro este cota de piață a lui Dani Ceballos, conform Transfermarkt.

Rămâne de văzut unde va ajunge Dani Ceballos după despărțirea de Real Madrid, însă presa internațională a scris că fotbalistul este dorit la Ajax Amsterdam.

”Real Madrid și Dani Ceballos au ajuns la un acord pentru încheierea colaborării, astfel încât jucătorul nu va mai face parte din lotul clubului.

Dani Ceballos a fost jucătorul lui Real Madrid din 2017, într-una dintre cele mai de succes perioade din istoria clubului.

Pe parcursul celor șapte sezoane petrecute la prima echipă, a disputat 215 meciuri și a câștigat 16 trofee: 3 Ligi ale Campionilor, 4 Cupe Mondiale ale Cluburilor, 3 Supercupe ale Europei, 2 titluri de campion al Spaniei (La Liga), 1 Cupă a Regelui și 3 Supercupe ale Spaniei.

Real Madrid îi mulțumește lui Dani Ceballos pentru angajamentul și devotamentul de care a dat dovadă în perioada în care a apărat culorile clubului și îi urează lui și întregii sale familii mult succes în această nouă etapă a vieții”, a fost comunicatul clubului.