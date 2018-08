SIMONA HALEP, US OPEN | Cum a fost surprins Darren Cahill la unul dintre antrenamentele Simonei, dupa cearta avuta pe banca la Cincinnati

Liderul mondial din WTA se pregateste intens la antrenamente pentru ca va intra pe teren inca din prima zi de concurs, luni, de la ora 18, ora Romaniei, impotriva sportivei din Estonia, Kaia Kanepi. La antrenamente, Simona este in permanenta supravegheata de tehnicianul australian din echipa ei, Darren Cahill.

De curand, antrenorul de la Antipozi a fost surprins la una din sesiunile de antrenament ale Simonei Halep incercand din mai multe pozitii sa-i faca poze elevei sale, cel mai probabil pentru a le posta pe retelele de socializare. Cei doi au o relatie profesionala foarte frumoasa si de mare succes. Sub comanda australianului, Simona Halep a ajuns pentru prima data lider mondial si a cucerit primul sau titlu de Grand Slam, la Roland Garros in acest an.

When you really need that pic to be a great pro one ???????? pic.twitter.com/RTdU0lhDHJ