SIMONA HALEP, US OPEN | "Stiti cum vad eu meciurile Simonei pana in sferturi?!" Ce spune Hagi inaintea debutului lui Halep la Flushing Meadows

Gheorghe Hagi este de parere ca Simona Halep este foarte puternica tactic, tehnic si mental, demonstrand ca este cea mai buna jucatoare din circuit la momentul actual.

Regele a fost intrebat sambata, in cadrul unei conferinte de presa, ce parere are despre Simona Halep, iar acesta a raspuns ca meciurile ei pana in sferturile de finala sunt antrenament cu public. “Pana in sferturile de finala Simona joaca antrenament cu public, nu o problema, a ajuns la maturitate, la o experienta, la o putere. Cand ea e odihnita, e foarte puternica. Pana in sferturi cu toate adversarele cu care joaca e antrenament cu public. Apoi in semifinale, in finala, lucrurile sunt mai grele”, a declarat Hagi.

El mai spune ca Simona a demonstrate deja ca e cea mai buna, atat tactic, tehnic, dar si mental. “Este atat de puternica tactic, tehnic, mental. Fizic arata bine si cand e 100 la suta e cea mai buna, a demonstrat ca e cea mai buna. Ma bucur ca avem un sportiv care ne reprezinta la nivelul cel mai cel mai inalt in lume. Face reclama Romaniei. Bravo ei, am felicitat-o”, a mai spus Hagi.

Simona Halep va juca in primul tur contra sportivei din Estonia, Kaia Kanepi, luni, de la ora 18 pe arena Louis Armstrong.