GALERIE FOTO Dembele și Mbappe, în istoria Mondialului și a Franței! Recordurile impresionante stabilite în Franța - Norvegia

Dembele și Mbappe, în istoria Mondialului și a Franței! Recordurile impresionante stabilite în Franța - Norvegia CM 2026
SPORT.RO
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Franța a avut un start de meci electrizant contra Norvegiei, în a treia etapă a grupelor de la Cupa Mondială, iar Ousmane Dembele a strălucit în premieră la acest turneu final.

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NorvegiaOusmane DembeleFrantakylian mbappe
Din articol

Destul de criticat în startul acestei Cupe Mondiale, Ousmane Dembele a impresionat în prima repriză contra Norvegiei, care a preferat să își odihnească aproape toți titularii obișnuiți, inclusiv Erling Haaland și Martin Odegaard.

Dembele și Mbappe, în istoria Mondialului și a Franței

Dembele a reușit să marcheze în minutele 7, 20 și 32, iar deținătorul Balonului de Aur l-a egalat pe Kylian Mbappe în clasamentul golgheterilor de la Cupa Mondială. Nordicii au redus din handicap prin Thelo Aasgaard, în minutul 21.

Tripla lui Ousmane Dembele a devenit a doua cea mai rapidă din istoria Cupei Mondiale. Doar austriacul Erich Probst, la ediția din 1954, îl devansează în această ierarhie, cu un hat-trick după 24 de minute într-un meci cu Cehoslovacia, anunță statisticianul MisterChip.

Și Kylian Mbappe a intrat în istorie la acest meci, devenind primul jucător care izbutește să ofere la un meci de la Cupa Mondială două pase decisive aceluiași coechipier în primele 20 de minute ale unui meci.

În plus, este pentru prima dată când Franța începe o ediție de Cupă Mondială cu trei meciuri consecutive în care marchează cel puțin trei goluri. Echipa lui Didier Deschamps a învins anterior Senegal (3-1) și Irak (3-0).

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Norvegia - Franța. Echipele de start

  • Norvegia: Selvik - Aursnes, Falchener, Ostigard, Bjorkan - Thorstvedt, Berg - Bobb, Aasgard, Schjelderup - Larsen
  • Rezerve: Nyland, Tangvik - Ajer, Berge, Haaland, Hauge, Heggem, Langas, Nusa, Odegaard, Pedersen, Ryerson, Sorloth, Thorsby, Wolfe
  • Selecționer: Stale Solbakken
  • Franța: Maignan - Kounde, Upamecano, Lacroix, T. Hernandez - Tchouameni, Kone - Dembele, Olise, Doue - Mbappe
  • Rezerve: Samba, Risser - Akliouche, Barcola, Cherki, Digne, Gusto, L. Hernandez, Kante, Konate, Mateta, Rabiot, Saliba, Thuram, Zaire-Emery
  • Selecționer: Didier Deschamps
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