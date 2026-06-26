Destul de criticat în startul acestei Cupe Mondiale, Ousmane Dembele a impresionat în prima repriză contra Norvegiei, care a preferat să își odihnească aproape toți titularii obișnuiți, inclusiv Erling Haaland și Martin Odegaard.

Dembele și Mbappe, în istoria Mondialului și a Franței

Dembele a reușit să marcheze în minutele 7, 20 și 32, iar deținătorul Balonului de Aur l-a egalat pe Kylian Mbappe în clasamentul golgheterilor de la Cupa Mondială. Nordicii au redus din handicap prin Thelo Aasgaard, în minutul 21.

Tripla lui Ousmane Dembele a devenit a doua cea mai rapidă din istoria Cupei Mondiale. Doar austriacul Erich Probst, la ediția din 1954, îl devansează în această ierarhie, cu un hat-trick după 24 de minute într-un meci cu Cehoslovacia, anunță statisticianul MisterChip.

Și Kylian Mbappe a intrat în istorie la acest meci, devenind primul jucător care izbutește să ofere la un meci de la Cupa Mondială două pase decisive aceluiași coechipier în primele 20 de minute ale unui meci.

În plus, este pentru prima dată când Franța începe o ediție de Cupă Mondială cu trei meciuri consecutive în care marchează cel puțin trei goluri. Echipa lui Didier Deschamps a învins anterior Senegal (3-1) și Irak (3-0).