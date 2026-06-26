Planul lui Dan Șucu a fost confirmat: Rapid negociază aducerea mai multor fotbaliști de la Genoa

Planul lui Dan Șucu a fost confirmat: Rapid negociază aducerea mai multor fotbaliști de la Genoa Fotbal intern
SPORT.RO
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Giuleștenii plănuiesc să își întărească serios lotul pentru sezonul viitor și au pus ochii pe mai mulți jucători de la Genoa, formație patronată tot de Dan Șucu.

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Rapid are ambiții mari pentru stagiunea următoare, vizând câștigarea campionatului. Pentru realizarea acestui obiectiv, conducerea a stabilit deja țintele perioadei de mercato. Marius Bilașco, directorul sportiv al clubului alb-vișiniu, a transmis că se poartă negocieri pentru aducerea unor fotbaliști din Italia, mai exact de la Genoa, grupare deținută de asemenea de omul de afaceri român Dan Șucu.

Bilașco a confirmat strategia clubului de a profita de conexiunea directă dintre cele două formații: „Discutăm cu mai mulți jucători de pe aceste poziții. Sunt câțiva jucători de la Genoa, asta pot să confirm. Ne dorim o legătură bună cu Genoa”, a spus oficialul rapidist, potrivit Prosport.

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Rares ilie 150625
Rares ilie 020625
Rareș Ilie / Foto: Imago
Rareș Ilie
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Posturile vizate și interesul pentru Rareș Ilie

Conducerea tehnică a identificat deja compartimentele care necesită acoperire în această pauză competițională. Directorul sportiv a explicat că echipa caută soluții pentru axul central al terenului.

„Noi avem în plan să aducem un atacant, un mijlocaș central și un fundaș central. Încercăm să găsim ce își dorește Pancu. Și eu cred că ar fi potrivit un fundaș central de picior stâng”, a adăugat Bilașco.

Pe lângă negocierile cu jucătorii din Peninsulă, giuleștenii îl doresc în continuare pe Rareș Ilie. Mijlocașul se află sub contract cu gruparea franceză Nice, însă în sezonul recent încheiat, fotbalistul a evoluat sub formă de împrumut la Empoli, în Serie B, competiție în care a bifat 26 de apariții, reușind să marcheze un gol și să ofere patru pase decisive.

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