Planul lui Dan Șucu a fost confirmat: Rapid negociază aducerea mai multor fotbaliști de la Genoa

Rapid are ambiții mari pentru stagiunea următoare, vizând câștigarea campionatului. Pentru realizarea acestui obiectiv, conducerea a stabilit deja țintele perioadei de mercato. Marius Bilașco, directorul sportiv al clubului alb-vișiniu, a transmis că se poartă negocieri pentru aducerea unor fotbaliști din Italia, mai exact de la Genoa, grupare deținută de asemenea de omul de afaceri român Dan Șucu.

Bilașco a confirmat strategia clubului de a profita de conexiunea directă dintre cele două formații: „Discutăm cu mai mulți jucători de pe aceste poziții. Sunt câțiva jucători de la Genoa, asta pot să confirm. Ne dorim o legătură bună cu Genoa”, a spus oficialul rapidist, potrivit Prosport.